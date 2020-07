VIDEO / Covid-19: 60 masques de plongée Décathlon remis à des hôpitaux et centres de santé par Dr. Mathieu Vautier Rédigé par leral.net le Mardi 14 Juillet 2020 à 19:20 | | 0 commentaire(s)| Le Docteur Mathieu Vautier, orthodontiste franco-sénégalais a remis 60 masques de plongée Décathlon à des hôpitaux et centres de santé de Dakar. D’après Dr. Vautier, grâce à ce masque qui permet de ventiler les malades « sous pression, on a des résultats très bons ». Il indique qu’il y a des modèles pour les malades et ceux pour les praticiens.



