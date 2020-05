VIDEO / Covid-19: Le Préfet de Dakar et son équipe à Grand-Yoff, pour sensibiliser les populations Rédigé par leral.net le Vendredi 29 Mai 2020 à 12:04 | | 0 commentaire(s)| Dans le cadre de la campagne de sensibilisation sur le coronavirus, le préfet de Dakar en compagnie d’autres personnes, s'est rendu à Grand-Yoff pour discuter avec les populations.

Alioune Badar Samb a soutenu qu’à Grand-Yoff, ils ont trouvé des communautés bien organisées. Chaque quartier a un comité de veille et d’alerte. Donc, ils sont là-bas, juste pour les renforcer, car ils sont déjà prêts.

Pour lutter contre la maladie, il faut d’abord gagner Dakar qui est l’épicentre du virus. Conscients de cela, le Préfet Alioune Badar Samb et Cie ont fait une réorientation stratégique. C'est-à-dire inclure dans la lutte, les relais communautaires, les délégués de quartier…

M. Samb d’annoncer qu’ils projettent de lancer une importante initiative pour que chaque Sénégalais ait un masque.





