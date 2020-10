VIDEO / Covid-19 dans les prisons: Me Malick Sall en magnifie la gestion Rédigé par leral.net le Jeudi 22 Octobre 2020 à 19:20 | | 0 commentaire(s)| Le Centre de renforcement des États de Droits et des Institutions Judiciaires (CREDIJ) a organisé un atelier de réflexion et de partage sur plusieurs thèmes, dont les impacts de la pandémie Covid-19 sur l’exercice des droits et libertés au Sénégal, les droits et libertés individuels, les droits et libertés économiques et sociaux, le contrôle par le respect des droits et libertés en période de légalité d’exception. Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux Me Malick Sall, a magnifié, la gestion de la Covid-19 dans les prisons, en félicitant les gardes pénitentiaires. Et, il a aussi exhorté la presse à relayer les informations positives, décernées à la justice sénégalaise au niveau international.



