VIDEO/ Covid 19 et Culture: Des artistes sénégalais vivent une souffrance totale et démesurée

L'impact de Covid 19 sur la culture a été bien une réalité dans le secteur culture. Puisque, tous les événements, prévus ont été annulés. L'impact de la Covid 19 a été senti sur le plan financier et économique. Les acteurs culturels trouvent cette situation compliquée et très douloureuse. L'art s'exprime régulièrement face à un public, dont forcément, il y a rassemblement. Chose interdite pour éviter la propagation de la maladie.



La pandémie a pris une seconde ampleur. N'empêche, les acteurs culturels projettent de préparer d'autres activités pour vivre de leurs arts. Face à cette situation, ils cogitent des stratégies innovatrices pour résister. Durant la pandémie, certains artistes ont contribué à l'effort de guerre, déroulé pour freiner la pandémie.



Ainsi, certains artistes considère que ce que l'Etat a fait est un beau geste, mais, ce n'est pas de l'aide. Malgré cela, ils remercient le chef de l'Etat et sollicitent un fond spécial théatre pour une autonomie. Les écrivains, moins touchés par la pandémie apprécient le geste, mais, demandent des efforts supplémentaires.



Les artistes réclament de fonds pour faciliter la création afin de vivre de manière pérenne à son art. Apprenant de la nouvelle situation, ils veulent être dans une logique d'être présent dans le digital. Conscients des contraintes, les acteurs culturels demandent des réformes de l'école des arts pour permettre à des moins diplômés d'avoir une formation adaptée.

