VIDEO - Critiques et Menaces après sa Prédiction Ratee : Selbé brise le silence et solde ses comptes

Elle avait prédit la victoire des lions. Malheureusement, ce sont les algériens qui sont sortis victorieux de la finale de la coupe d’Afrique des nations. Et depuis, Selbé Ndom essuie de violentes critiques, et même des menaces de certains de nos concitoyens. Dans ce message vidéo, elle a tenu à répliquer.

