VIDEO - Cyclisme, course, natation : Louga lance sa première journée de triathlon

Une discipline méconnue au Sénégal. Louga lance sa première journée de championnat national de triathlon constituée de trois épreuves d'endurance enchaînée : cyclisme, course et natation. Prenant la parole, le gouverneur de la ville, Alioune Badara Mbengue dit espérer voir des athlètes lougatois médaillés aux Jeux olympiques. Il a également salué l'engagement sans faille du président du Conseil départemental de Louga, Amadou Mberry Sylla,qui est toujours présent aux côtés des populations.



