VIDEO / Découvrez les quartiers historiques de Thiès "Béneu deukk niaari gare", Randouléne, Pro...

Thies est connu par ses noms historiques comme "Béneu deukk niaari gare", entre autres. Mais il y a aussi "Angle nietti kadd" et pour différencier les mbapatts qui existaient à l'époque, en 1964. le narrateur explique que deux légendaires lutteurs, Fodé Doussouba et Falaye Baldé qui fréquentaient le coin, ont provoqué la chute de l'un des arbres. Les autres, par la force de la démographie, ont été enlevés et remplacés par des habitations.

Pour l'histoire de "Randouléne", aussi curieuse que cela puisse paraître, ce sont les Français qui sont à l'origine de ces appellations.

Béneu deukk niaari gare et Promenade des Thiessois aussi ont été revisités.