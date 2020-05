VIDEO - Déguerpissement des vendeurs de gravas au rond point Nord Foire : Les autorités rassurent mais les concernés s’en offusquent....

Le maire de la Patte D’oie en collaboration avec la préfecture de Dakar a procédé au déguerpissement des camionneurs, vendeurs de gravas, et de sable, installés au niveau du rond point Nord Foire.

Ce programme a démarré il y a un mois, et va continuer. Selon l’adjoint au Préfet de Dakar, Malick Koné, ils ont commencé cette opération de déguerpissement depuis hier.

Ce sont des riverains qui déploraient la situation d’insécurité, qu’avait créée l’installation des camions et leurs propriétaires. C’est pour cela qu’ils se sont engagés à les déguerpir.

M.Koné soutient que c’est dur de les déguerpir, mais c’est l’intérêt général qui prime sur l’intérêt personnel. Il rassure que le suivi se fera avec les autorités de la Patte Doie.

C’est ainsi qu’il a rappelé qu’un programme a été mis en place pour les impactés de la Covid 19. Il leur a proposé de faire une liste, d’évaluer leurs impacts et la transmettre à qui de droit pour que les autorités puissent les prendre en compte.

Mais les déguerpis disent que cette situation ne les arrangent pas mais ils n’ont pas le choix. Ils occupent les lieux depuis 1998, donc avant de les déguerpir il fallait les avertir bien avant. « Nous ne méritons pas cela, nous sommes des Sénégalais », dénonce leur délégué.

Ces soutiens de famille affirment avoir le matériel mais c’est le terrain où travailler qui leur manque. Ils demandent de l’aide car les temps sont durs.