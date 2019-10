Accueil Envoyer Partager sur facebook VIDEO-Des policiers secourus par les trafiquants de drogue qu'ils poursuivaient Rédigé par La rédaction de leral.net le 7 Octobre 2019 à 09:43 Ce geste n’a cependant pas empêché les quatre occupants du bateau d'être arrêtés pour trafic de drogue.



C’est sans doute le sauvetage le plus inattendu qui soit. Des narcotrafiquants ont porté secours, le vendredi 4 octobre, à des gardes civils espagnols tombés à la mer en les pourchassant, comme vous pouvez le découvrir dans notre vidéo en tête d’article.



Les faits se sont produits lorsqu’une embarcation de la Garde civile a pris en chasse “un bateau à moteur semi-rigide suspecté de transporter de la drogue avec quatre personnes à bord”, au large de Mijas (en Andalousie, dans l’extrême sud du pays), a indiqué dans un communiqué la Garde civile, force de police à statut militaire.



En pleine poursuite sur l’eau, les deux embarcations sont entrées en collision, ce qui a fait chuter les trois policiers à la mer pendant que leur bateau “tournait sans contrôle” et représentait un danger pour eux.



Un hélicoptère de la Garde civile a alors demandé par mégaphone aux présumés trafiquants de venir en aide aux agents, ce qu’ils ont fait. Un geste qui n’a cependant pas empêché les quatre occupants du bateau d’être arrêtés pour trafic de drogue.



80 paquets de haschich tombés à la mer, soit l’équivalent de plus de 3.000 kilos de marchandise, ont quant à eux été récupérés par la police espagnole. L’extrême sud de l’Espagne est miné par le trafic de haschich importé du Maroc tout proche.



Le HuffPost avec AFP Accueil Partager sur facebook



Plus de Télé < > Mali: IBK s'exprime pour la première fois sur l'attaque de Boulkessi Rwanda: Attaque meurtrière dans un parc national du nord