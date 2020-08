VIDEO/ Désencombrement: Une vaste opération pour l'élargissement de la voie publique

Le Directeur du Cadre de vie et de l'hygiène publique, Oumar Ba a fait visité l'opération de désencombrement des garages de gros porteurs pour l'élargissement des voies publiques à Kaolack. L'initiative, exigeant un suivi a été rendue possible par les autorités adiministratives et les forces de défense et de sécurité.