VIDEO/ Désencombrement des artères de Dakar: Les vendeurs de marbres déguerpis, contestent la brutalité de l’opération Rédigé par leral.net le Mardi 10 Août 2021 à 18:20 | | 0 commentaire(s)| L’opération de désencombrement, menée le dimanche 08 août 2021 à Ouest-Foire, sur le périmètre longeant le mur de l’Aéroport Léopold Sédar Senghor (LSS), continue de faire grand bruit. Sous prétexte d’amélioration de l’environnement, les vendeurs de marbres et autres, accrochés par Leral, déplorent la méthode de la Direction générale du Cadre de vie et de l’Hygiène publique.

L’activité réalisée par ladite Direction n’a reçu aucune caution des riverains. Ces derniers, n’étaient pas informés d’une telle initiative. A leur grande surprise, la Direction générale du Cadre de vie et de l’Hygiène publique prétend libérer l’espace de 15 mètres pour la voirie. D’après eux, cela pose problème.



Les déguerpis, très frustrés qui payent des taxes municipales depuis plus de 6 ans, peinent à comprendre. Ils demandent à l’Etat de leur trouver un site de recasement afin de pouvoir continuer leurs activités. Aucun dédommagement, ces déguerpis supportent difficiles les charges pour le déplacement des bagages.



Accueil Envoyer à un ami Partager