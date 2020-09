VIDEO - Détournement de projet à Guédiawaye: Le Mouvement citoyen Aar sunu gokh se mobilise et monte au front Rédigé par leral.net le Lundi 21 Septembre 2020 à 08:52 | | 0 commentaire(s)| Au quartier Ndiarème Limamoulaye, dans un site prés d’une école publique, ce qui s’y passe est déplorable, selon des protestataires. Prévu et annoncé comme un projet pour la construction d’un poste de Police, les habitants de Guédiawaye avaient salué une initiative plus que rassurante. Mais aujourd’hui, de ce site sortent des bâtiments, ce qui révolte les populations riveraines qui se demandent : « Qui de l’Etat ou de l’autorité municipale a détourné ce projet ? »

Selon Matar Sy du Mouvement citoyen Aar sunu gokh, à l’origne l’état du Sénégal avait décrété un terrain d’utilité publique et avait prévu d’y installer un poste de police…Pour sa réalisation les populations riveraines avaient été déguerpis, puis le terrain emmuré, le tout avec l’espoir des populations de voir leur sécurité renforcée.



Mais voilà ! Car ce fut ensuite l’érection des cantines. Et finalement entre la mairie et l’état les habitants se perdent sur le détournement du projet initial…explications sur une mobilisation en réponse….



