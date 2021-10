VIDEO / Développement territorial: Artp et Anat scellent une union sacrée Rédigé par leral.net le Mercredi 27 Octobre 2021 à 21:17 | | 0 commentaire(s)| L’Artp et l’Anat ont signé une convention de partenariat pour contribuer au développement des territoires du pays. Abdoul Ly, DG de l’Artp estime que le contenu de cette convention vise tous les Sénégalais. Et son collègue, Mamadou Djigo, Dg de l’Anat rappelle que le plan d’aménagement, initié par le président de la République, Macky Sall, allant dans le sens de maintenir les populations dans leurs terroirs d’origine, se traduit en acte à travers cette unité des deux institutions.



