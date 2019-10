VIDEO EXCLUSIVE - Témoignages de la famille d'Adji CAMARA, la femme retrouvée morte dans un bassin les yeux arrachés

Rédigé par leral.net le Mercredi 2 Octobre 2019 à 17:22

La femme âgée d'une quarantaine d'années a été retrouvée morte ier en début de soirée à la Cité Fadia précisément dans le bassin du site du Technopole de Dakar. Le corps sans vie de la défunte, dont les yeux étaient arrachés, se trouvait dans un piteux état et des traces manifestes de violence visibles sur la dépouille. Elle est une coiffeuses et habite à Camberene. La police de Pikine a ouvert une enquête.

