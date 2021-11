VIDEO / En Direct - Jokko avec Me Abdy Ndiaye, Avocat à la Cour, candidat à la Mairie Taïba Ndiaye Rédigé par leral.net le Jeudi 18 Novembre 2021 à 21:19 | | 0 commentaire(s)| Jokko reçoit, ce jeudi 18 Novembre 2021, Me Abdy Nar Ndiaye, Avocat à la Cour et par ailleurs, porte parole du Mouvement des Patriotes pour le développement. Candidat à la municipalité de Taïba Ndiaye, dans le département de Tivaouane, il abordera avec le Journaliste El Hadji Fallou Khouma plusieurs questions, relatives à l’actualité politique, telles que les conséquences des rejets des listes listes de l’opposition sur le scrutin, les violences post-électorales, les bilans et perspectives des Maires sortants et candidats. Suivez...



Accueil Envoyer à un ami Partager