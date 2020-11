VIDEO/ Enterrement de Balla Gaye 1: L’arène sénégalaise perd un pan de sa bibliothèque

L'œuvre humaine n’est jamais achevée. Mais, les actes posés peuvent rester pour la postérité. Ceux qui ont accompagné le défunt Balla Gaye 1 à sa dernière demeure, au cimetière musulman de Cambérène semblent confirmer ce dicton. L’enterrement de l’ancienne gloire de la lutte sénégalaise, a drainé des foules immenses, constituées de proches, amis et simples connaissances. Tellement, ils considèrent que l’homme, rappelé à Dieu a servi grandement à sa communauté, en participant de manière active à la promotion de la lutte avec frappe. Il était faiseur de champions qui s’illustrent dans le milieu de la lutte. Proches et parents, venus l’accompagner, accrochés par Leral TV n’ont pas tari d’éloges à l’homme, décrit d’une générosité indéfectible. D'après Gouye Gui et Balla Bèye 2, Balla Gaye 1 qui a laissé un vide suite à son rappel à Dieu, restent un modèle pour la nouvelle génération de lutteurs. Le même témoignage a été fait par des promoteurs de lutte, présents à son enterrement. Ces derniers, ont loué la bravoure et la détermination du défunt qui s'est volontairement donné pour Guédiawaye.