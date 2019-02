VIDEO - Et la plus belle voiture de l'année 2018 est... Rédigé par leral.net le Vendredi 1 Février 2019 à 08:20 | | 0 commentaire(s)| Qui succède à l'Alpine A110, élue "Plus Belle voiture de l'année 2017" ? Réponse : la Peugeot 508 ! La berline au lion totalise plus de 34,2% des suffrages du public.





Plus 120 000 votants ont départagé les 7 modèles prétendants* au titre entre le 6 décembre 2018 et le 20 janvier 2019. Cette récompense permet à Peugeot d'égaliser la performance d'Alfa Romeo** primé à 5 reprises.



Qui complète le podium ?

La 508 a devancé la Mercedes Classe A (28,8% des votes) et le nouveau Land Rover Range Rover Evoque. Le SUV britannique a séduit 18,7% des internautes. Le podium ne s'est pas joué à grand-chose pour le DS3 Crossback. Le chic SUV citadin est 4e avec 18,3% des voix.



* Au fil des semaines, les Kia ProCeed, le Jeep Wrangler et la Fiat 500 X restylé. ont été éliminés.

*Renault a également 5 titres, si on compte la victoire d'Alpine en 2017.











AutoPlus Magazine





Accueil Envoyer à un ami Partager