VIDEO - États-Unis : un avocat, risée de la communauté latino-américaine

La communauté latino-américaine de New-York (États-Unis) a un avocat dans le viseur. Elle dénonce les propos racistes d'un avocat, Aaron Schlossberg, qui a menacé les employés d'un restaurant parce qu'ils parlaient espagnols.



Problème pour lui : il a été filmé. "Ici, on est en Amérique (...) Ils n'ont probablement pas de papiers, a-t-il notamment déclaré à un responsable du restaurant. Je vais appeler la police de l'immigration pour qu'ils soient tous expulsés de mon pays."

"C'est grâce à moi qu'ils sont ici" "Je paie pour leur bien-être. C'est grâce à moi qu'ils sont ici, a t-il poursuivi. Le moins qu'ils puissent faire, c'est de parler anglais."



Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas de langue officielle dans l'État de New-York et que l'espagnol est la deuxième langue la plus parlée aux États-Unis.



L'avocat est depuis devenu la risée des internautes et une collecte de fonds a débouché sur une grosse fête en bas de chez lui. Suite à cet incident, il a également été expulsé de son centre d'affaires.