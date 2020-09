VIDEO / Fatick: Le quartier Peulgha, fief du Président Sall, réclame plus de considération Rédigé par leral.net le Mercredi 23 Septembre 2020 à 11:54 | | 0 commentaire(s)| La visite économique du président de la République, Macky Sall a enregistré des remous dans son Fatick natal, précisément dans son quartier de naissance. Les résidents de son quartier, s’estimant être des laissés pour compte, ont brandi des pancartes pour protester contre un oubli de la part de leur fils de Président.

Le quartier Peulgha, fief du Président de la République, Macky Sall n’est pas dans une posture reluisante, garantissant un épanouissement certain à ses propres fils. Ces derniers, vivant le calvaire de la vie, se plaignent de beaucoup de maux.



Ainsi, ils dénoncent le fait que leur quartier est régulièrement nettoyé ou uniquement lors des visites du Chef de l’Etat, Président Sall. Certaines personnes, accrochées par Leral TV demandent à ce dernier, une offre conséquente d’emplois aux jeunes désœuvrés de ce quartier qui s'activent principalement dans le transport avec des motos Jakarta.



Mais, les jeunes du quartier Peulgha, disent-ils, ont juste brandi des pancartes pour faire passer un message et dénoncer les difficultés de leur quartier. Arrêtés injustement, ils se disent être dans une dynamique d'alerte pour faire connaître leurs maux.



N'ayant pas trop connu de l'histoire ancienne du quartier, ces jeunes réclament beaucoup plus de considération du Chef de l’Exécutif.



Accueil Envoyer à un ami Partager