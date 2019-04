VIDEO - Fête du 4 Avril 2019 à Louga : Le cours magistral du Gouverneur sur le thème de la citoyenneté

Rédigé par leral.net le Vendredi 5 Avril 2019 à 19:16 | | 0 commentaire(s)|

"Force de défense et de sécurité, un exemple dans l’éducation à la citoyenneté et à l’unité nationale". Selon le gouverneur de la région de Louga, Alioune Badara Mbengue , ce thème ne pourrait être plus porteur à l'occasion de la célébration du 59e anniversaire de l'indépendance du Sénégal. Car ces concepts enseignés dans les écoles et diffusés dans tous les segments de la population, pourraient constituer les fondements de la nouvelle génération pour l’émergence du Sénégal prônée par le Président Macky Sall.