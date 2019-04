VIDEO - Fête du 4 avril 2019 à Louga : Le commissaire Babacar Badji magnifie le thème de la citoyenneté

A l'occasion de la commémoration du 59e anniversaire de l'indépendance du Sénégal hier à Louga, le commissaire Babacar Badji a magnifié la forte mobilisation des populations de la capitale du Niambour, plus particulièrement des jeunes et des acteurs culturels. D'après lui, le thème de la citoyenneté choisi par le Chef de l'Etat, a été respecté à la lettre lors du défilé militaire et civil, présidé par le gouverneur de la région.