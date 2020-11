VIDEO/ FiTI forum civil: La transparence dans la gestion des ressources de la pêche exigée

Le forum civil a échangé avec la presse sur la question de l'émigration clandestine et le secteur de la pêche. Le forum veut une gestion transparente des ressources de la pêches et dans d'autres secteurs d'activités. Et, il souhaite une implication plus accentuée pour faciliter la transparence