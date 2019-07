VIDEO - Financement de proximité: Sédhiou bénéficie d'une enveloppe de 200 millions FCfa de la PLASEPRI

A l'instar de Kolda, la région de Sédhiou a reçu 200 millions de nos francs pour accompagner les filières comme le maïs et l'aviculture par le biais de la Plateforme d'appui au secteur privé (Plasepri). Celles-ci, selon le ministre Zahra Iyane Thiam, promettent des résultats probants. Et cela se fera en collaboration avec les institutions de micro-finance et les organisations locales du Pakao.