VIDEO / Gamou à Mermoz: Serigne Saliou Thioune, fils du guide des Thiantacounes, fait un témoignage sur son père

L'héritier du guide des Thiantacounes insiste sur le fait que son pater leur recommande de rester uniquement un talibé au service de la confrérie mouride. Son père, très modeste et travailleur, relève-t-on, ne cesse d’insister sur le travail colossal à abattre pour remplir sa mission et donner satisfaction à Cheikh Béthio et, à Serigne Saliou Mbacké.