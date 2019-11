VIDEO - Grand Débat: L'affaire Bougazelli vue par Mody Niang et le commissaire Keïta Rédigé par leral.net le Lundi 25 Novembre 2019 à 15:45 | | 0 commentaire(s)| L'inspecteur de l'éducation à la retraite, Mody Niang et l'ancien commissaire de Police, Cheikhouna Keïta, étaient les invités du premier numéro du "Grand Débat" de Seneweb, ce dimanche. Au menu, le Forum sur la paix et la sécurité de Dakar, l'affaire des faux billets avec l'arrestation du député de l'Apr Seydina Fall alias Bougazelli et la hausse sur le prix de l'électricité. Regardez !





