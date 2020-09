VIDEO / Grand Entretien: Nourou Al Amin, écrivain-poète s’illustre dans le lot des écrivains sénégalais Rédigé par leral.net le Jeudi 3 Septembre 2020 à 19:25 | | 0 commentaire(s)| Le sociologue de formation, devenu professeur de philosophie au Lycée de Tattaguine, Mohamadou Lamine dit Nourou Al Amin, est un poète qui cherche à s’illustrer dans le lot des écrivains poètes du pays et d’ailleurs. Passionné d’écriture depuis le bas âge, Nourou Al Amin, écrivain, invité de Grand Entretien, dit avoir tout son temps, pour se réaliser dans l'écriture.

Son premier livre sorti en 2017, ce pluridisciplinaire s'inspire de façon naturelle. "Je ne force pas en matière d'écriture", a dit Nourou Al Amin.



Ainsi, l'écrivain, ayant gagné un concours international de poésie avec son poème: "le parfum de l'été", s'est engagé à l'interprétation de certains de ses textes. Une façon d'expliquer le fond pour soutenir sa finesse d'esprit.



L’enseignant-philosophe reste d'avis que tout peut arriver dans la vie. Puisque, révèle-t-il, ce n’est pas évident après une vie tumultueuse et une enfance terrible de retrouver le chemin de la lumière et briller au chaud soleil de zénith.



Sous ce registre, Nourou Al Amin, en bon talibé mouride, férus des écrits de Serigne Touba, reconnaît que sa trajectoire de vie a fait de lui, celui qu'il devenu aujourd'hui.



Ailleurs, le professeur de philosophie a constaté que la poésie connaît des progrès au Sénégal. Et, beaucoup de poètes en herbes sont en train de faire des merveilles. Sur ce, il demande tout simplement à ces derniers, de faire les efforts nécessaires, se rapprocher des maisons d’éditeurs et du Ministère de la culture pour réaliser leurs rêves.



