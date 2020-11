VIDEO/ Grand Reportage / Entre Mystère et difficultés : Le secteur du transfert d'argent en agonie Rédigé par leral.net le Mardi 17 Novembre 2020 à 18:14 | | 0 commentaire(s)| Le secteur du transfert d’argent qui pousse comme des champignons commencent à connaître ses pires moments. Très nombreux dans les quartiers de la Dakar et d’ailleurs, le secteur devient un générateur d’emploi, une alternative d’après certains. Le secteur, disent-ils, peuvent aider à réduire le flux d’émigration clandestine avec son lot de morts en pleine mer. Même étant une activité lucrative et intéressante, il commence à tendre vers sa propre mort. Conscients de cet état de fait, certains ont choisi de pratiquer d’autres activités de commerce dans leurs points de transfert d’argent. Une histoire de pallier le manque à gagner. Mais, les gestionnaires des multiservices, dénoncent l’absence de soutien et la difficulté à prendre en charge le nécessaire pour résister. Autre difficulté évoquée reste la pratique des banques et les bailleurs pour le local. Le comportement de ces deux éléments n’aide pas trop à poursuivre son activité. Ailleurs, ils déplorent l’absence de financement pour faciliter la gestion des transactions.



Accueil Envoyer à un ami Partager