VIDEO/Grand reportage- Gestion et riposte de la Covid 19 : Une « succes history » pleine de mystères

Le monde traverse depuis 6 mois une phase de crise, liée à l’apparition d’un virus mortel, appelé Covid 19. Des milliers de morts sont enregistrés dans plusieurs pays. Certains d’entre eux, ont vu leurs économies impactées négativement. En vérité, une peur bleue animait les autorités de la santé mondiale.



Ainsi, des pays moins lotis économiquement comme le Sénégal se sont illustrés dans la gestion de la riposte. Ce qui lui a valu sa place de second pays mondial, le plus combatif dans la gestion de la pandémie.



Leral TV a, dans le cadre de ses reportages, essayé de percer le mystère de la stratégie de lutte du Sénégal contre la Covid 19. Accrochant des agents du Ministère de la Santé et de l’action sociale, il a été découvert que le Sénégal avec la collaboration de ses populations a réussi, à maîtriser la maladie. Le document, relève-t-on, a bien apprécié la méthode de gestion du Sénégal qui a pris les devants, tout en étant transparent dans la communication des chiffres de manière quotidienne.



D’après les agents de ce Ministère en charge de la lutte contre la Covid 19, l'implication de différentes entités avec des compétences diverses et, une collaboration juste des populations a produit les résultats obtenus et une reconnaissance mondiale.



Françoise Seck, membre de la Cellule de Communication a considéré que la maladie a connu un recul net. La situation actuelle montre que la pandémie est en train d'être dominée.



Ailleurs, des citoyens, accrochés dans la rue apprécient de manière positivement, la gestion de la pandémie. Ces citoyens, très regardant, constatent que l'Etat a fait le nécessaire, en termes d'information et de sensibilisation. Seulement, ils exhortent les sénégalais à rester vigilants, tout en continuant des actions citoyennes afin de poursuivre le respect des mesures barrières.



L'action des jeunes, ayant contribué à la maîtrise du virus, est d'un grand apport dans la lutte. Lesdits jeunes souhaitent une éradication de la pandémie au niveau mondial. Le relâchement des sénégalais dans la lutte serait naturelle et normale. Mais, préviennent-ils, les populations doivent davantage continuer à respecter les mesures barrière.



Sur le plan de la communication, il a été exigé un engagement communautaire pour toucher les cibles, via divers canaux de communication. Avec une collaboration franche des médias, l’information a été donnée de manière équilibrée et transparente pour offrir aux populations des outils et armes de défense contre virus.



Sous ce registre, la chargée de communication du Ministère de la Santé et de l'action sociale, Ngoné Ngom demande à poursuivre le combat de la riposte à la Covid 19. Les résultats obtenus, insiste-t-elle, symbolise la discipline des populations qui ont adhéré très tôt au combat.



N’empêche, l’Etat, accuse-t-on, démotive avec sa tournée économique, ayant drainé des foules, sans aucun respect des mesures barrières. Refusant de verser dans une polémique infertile, les agents du Ministère de la Santé, demandent aux populations de continuer les mesures barrières pour arriver à l'éradication définitive de la pandémie.



