VIDEO- Grand reportage/ La pêche et son lot de problèmes : Une bombe à retardement, diversement appréciée…

Le secteur occupe une place centrale dans l'économie du pays. Plusieurs sénégalais s'activent dans ce domaine. Mais, il enregistre beaucoup de difficultés, liées à la pêche illégale, à l'octroi des licences de pêche et à la surexploitation. Conséquence, de nombreux jeunes des localités de débarquements ou de villages de pêches traditionnels désertent pour tenter l'émigration clandestine. Reportage…

La pêche au Sénégal ne nourrit plus ses acteurs ces dernières années. Motif, un phénomène nouveau semble expliquer cette situation, occasionnant la déperdition des ressources halieutiques.



D'après des analystes accrochés par Leral TV dans le cadre de ce reportage, le phénomène s’explique par plusieurs factures, dont la pêche industrielle qui ne respecte aucune norme, l'absence de protection des pêches, surtout dans les pays frontaliers, la surexploitation des ressources halieutiques. L'Etat, relève-t-on, est en train de faire des efforts pour redresser la situation du secteur de la pêche.



Ainsi, les mareyeurs, apportant la contradiction aux contestataires évoquent des améliorations et des subventions consenties dans ce domaine. Ils estiment qu'il n'y a jamais eu de si, grandes améliorations dans aucun autre régime que celui du Président Macky Sall. Et, ils considèrent qu'il y avait un groupuscule de personnes qui faisaient un chantage à l'autorité. Ces protestataires, accusent-ils, sont instrumentalisés régulièrement par des ONG. Le Ministre, Alioune Ndoye, étant un lébou et connaissant bien la pêche, a refusé de suivre leurs démarches.



Raison pour laquelle, regrettent-ils, ils passent trop de temps à décrier et, à s'acharner sur le Ministre qui n'a juste besoin que d'accomplir sa mission dans les règles de l'art. "Toutes les pirogues appartiennent à des Sénégalais qui sont bénéficiaires de licences. Il n'y a rien à reprocher au Ministre de la pêche", affirment-ils.



N'empêche, les problèmes sont là. Et, la conséquence reste dramatique pour les fils du pays qui n'ont besoin que d'être soutenus et accompagnés pour l'accomplissement d'une pêche profitable à tous.





