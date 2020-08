VIDEO/ Grand reportage: Les populations de Malika accusent leur Maire et dénoncent un "tong-tong" foncier de 37 hectars de terre Rédigé par leral.net le Mardi 18 Août 2020 à 20:37 | | 0 commentaire(s)|

Les litiges fonciers se multiplient sur l'étendue du territoire national. Les populations de Malika dénonce un "tong-tong" foncier, pratiqué par le Maire et ses proches. plus de 37 hectars aménagés pour un cimetière et d'autres sites sont déjà, vendus ou partagés. La Mairie, accusée donne des actes de vente et autres. Sur le plan de masse détenu, il y a des supermarchés, un marché, un cimetières etc. "Demba Ka a recu 9 hectars et il a commencé à couper les filaos. On nous dit qu'il a été octroyé par décret. Mais, on constate que ce decret n'a pas été public sur le journal officiel. Nous ne savons pas ce qu'il veut faire sur ce périmètre", dénonce-t-on.



Ainsi, les contestataires demandent à l'Etat de sévir pour freiner ce partage de gâteaux. Le projet EDK passe de 5 à 9 hectars entre Yeumbeul et Malika. Qu'est ce qui se passe? s'interrogent-elles. Les jeunes, constitués en mouvement citoyen précise que les 9 hectars de Demba Ka, représente près de 40 terrains, dont chaque terrain pourrait coûter 10 millions de FCfa.



Et, elles regrettent l'absence de transparence dans la gestion de ces 37 hectars. Consicientes de la stratégie de l'homme d'affaires, elles estiment que ce dernier, joue à les mettre en mal avec les jeunes. Ainsi, les contestataires exigent une renégociation du contrat leur liant à Demba Ka. Une proposition, disent-ils, que le Maire de la localité a tout bonnement refusé.

Accueil Envoyer à un ami Partager