VIDEO/ Grand reportage: Tivaouane Peulh vit le calvaire d'un manque d'eau total

Tivaouane Peul souffre d'un manque d'eau. Plus de 51 quartiers de cette localité peinent à se ravitailler suffisamment de ce liquide précieux. Les résidents vivent de l'eau des pompes et des puits. Face à cette situation cauchemardesque, il a été constaté que les quartiers les plus éloignés sont plus exposés. D'après le témoignage, c'est l'eau des pompes qui les soulage. Tandis que, l'eau du robinet ne vient qu'entre 1 heure et 2 heures du matin.



Après une heure de disponibilté, l'eau disparaît totalement du robinet. La situation, regrette-t-on, est là, très dramatique. Et pourtant, ces populations, laissées à elles-mêmes, recoivent des factures salées et très corsées. Lorsqu'il y a la pluie, c'est la course-poursuite pour se ravitailler.



Mais, le quartier Baol, n' ayantjamais eu de robinets, ni de pompes se singularise dans cette situtation de manque d'eau. Ledit quartier continue à puisser de l'eau du puits. Vivant ce calvaire, ces populations désoeuvrées, demandent l'aide des autorités pour disposer de l'eau en permanence.