VIDEO - Guinée/affaire de 3e mandat: «Alpha Condé devient fou…», dixit Tiken Jah Rédigé par Mamadou Mangane le 21 Octobre 2019 à 11:41 Dans une récente vidéo publiée sur facebook, Tiken Jah le célèbre reggae man ivoirien a lancé un appel à l'endroit de tous les Guinéens à s'opposer à la révision de la constitution qui permettra au président sortant Alpha Condé de postuler pour un troisième mandat en Guinée. Le chanteur réitère son opposition à ce projet controversé et invite les Guinéens à continuer le combat, pour le bien de la Guinée et de l'Afrique de l'Ouest en général.

«A tous les soldats qui sont prêts pour se battre contre le 3ème mandat, nous devons continuer le combat parce qu’il ne doit pas y avoir un 3ème mandat en Afrique de l’Ouest. Si ça passe en Guinée, la Côte d’Ivoire va essayer et si ça passe en Côte d’Ivoire, le Sénégal va essayer. Si ça passe au Sénégal, le Mali va essayer etc. Donc je pense que le combat de la Guinée aujourd’hui, c’est notre combat à nous tous. Donc non au 3ème mandaté», a martelé le reggae man.



Pour rappel, lors de la première semaine de mobilisation contre ce projet, Il a été enregistré 9 morts et de nombreux blessés.



Le chanteur a d’ailleurs présenté ses condoléances aux familles éplorées.



L'on se souvient qu'en 1998 Tiken Jah avait chanté pour demander la libération d'Alpha Condé emprisonné par le régime militaire de Lansana Conté. Aujourd'hui Tiken Jah estime que le temps est venu pour Alpha Condé de partir.



