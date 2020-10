VIDEO / Hamidou Sow, activiste: "Beaucoup de choses sont attendues des activistes"

" Nous sommes dans un pays qui suit l'actualité. Souvent, le camp du pouvoir crée des contre-feux à tout temps, pour orienter l'opinion ", relève-t-il. Nittu Dugg revient sur la pirouette de Mansour Faye, qui refuse de répondre à une éventuelle convocation de l'Ofnac.



L'activiste regrette que la gestion de Mansour Faye a connu plusieurs scandales. Le marché du riz et celui du transport attribués à des personnes, non "habilitéés", est décrié. Le challenge a été lancé pour appeler ce ministre à l'essentiel. Hamidou Sow n'apprécie pas la posture entre Ousmane Sonko et son ami Cheikh Issa Sall.



Ainsi, il considère que l'affaire Dembérou Sow, étant une incitation à la haine, est très complexe. Mais, le Procureur devant s'autosaisir, ne l'a pas fait. Alors, il a été saisi d'une plainte. L'activiste désapprouve la démarche consistant à déguerpir des habitants de Terme Sud, dont certains ont beaucoup servi à la Nation.