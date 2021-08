(VIDÉO) INONDATIONS À TOUBA / Le Hcct Makhtar Diop dépêche motopompes et hydrocureurs pour soulager des familles sinistrées. Rédigé par leral.net le Samedi 21 Août 2021 à 16:32 | | 0 commentaire(s)|

Le décor est intenable tant le calvaire que vivent les populations de Keur Niang et Ndamatou est inouï. Les eaux pluviales qui ont littéralement « bluffé » la station de pompage de Keur Niang, ont aussi englouti une centaine de maisons et délogé des familles entières.



En plus de les déguerpir, les inondations les ont plongées dans une réelle situation de précarité et c’est presque le drame qu’elles vivent depuis une décennie à chaque fois que l’hivernage est pluvieux.



Makhtar Diop, leader politique Apériste et haut conseiller des collectivités territoriales a ainsi jugé utile de leur venir en aide en dépêchant 10 motopompes, 03 hydrocureurs, une consistante enveloppe financière pour le carburant et des denrées alimentaires.

www.dakaractu.com



Source : Source : https://www.dakaractu.com/VIDEO-INONDATIONS-A-TOUB...

Accueil Envoyer à un ami Partager