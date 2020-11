VIDEO / Infidélité sur le petit écran: Les séries sénégalaises très contestées, pervertissent la jeunesse

Le Sénégal est envahi par une multitude de séries télévisées. Les producteurs de ces téléfilms rivalisent d’ardeur. Certains plus ingénieux ou fertiles que d’autres, cherchent à faire des productions aguichantes, loin de cadrer avec bonnes mœurs. Les téléfilms, « Maîtresse d’un homme marié » et « Infidèles », très suivis sur le petit écran, occupent la centralité des critiques. Ainsi, ces deux téléfilms, plus osés, se démarquent du lot, en traitant des thèmes et séquences exclusivement réservés à la débauche ou à un libertinage que des Sénégalais, dotés de moralité, refusent d’entériner. Alors, l'infidélité, d’après certains, reste un sujet à mille interprétations. Leral TV a pris ce prétexte pour avoir l'avis des populations. Même si c’est bien suivi, beaucoup de Sénégalais accrochés, ne l'apprécient pas. Ils dénoncent le fait que les mots assez crus sont régulièrement utilisés pour pervertir la jeunesse. Ce constat, regrette-t-on, a fait que ces séries sénégalaises sont très contestées. D’après eux, elles ne servent qu'à détourner les jeunes et à contribuer à les pervertir davantage.