VIDEO - Inhumation et funérailles du Khalife Cheikh Ahmed Tidiane Niass: L’hommage émouvant à lui rendu par les fidèles et ses proches !

Inhumation et funérailles du Khalife Cheikh Ahmed Tidiane Niass: L'hommage émouvant à lui rendu par les fidèles et ses proches ! Médina Baye a refusé du monde hier lors de l'enterrement et des funérailles du Khalife Cheikh Ahmed Tidiane Niass. Il était impossible voire difficile pour ceux qui tenaient le cercueil, de se frayer un chemin. Les fidèles et les proches du défunt Khalife ont pris d'assaut les lieux, entonnant ensemble les chants religieux des « Niassène ». Une manière pour ces derniers de lui rendre hommage !



