VIDEO - Insalubrité de la baie de Hann, manque de stade à Yarakh, distribution de l’aide alimentaire… :Le maire Babacar Mbengue apporte des éclairages

Jeudi 14 Mai 2020

Considérée comme l’une des plus belles baies au monde, la baie de Hann est classée aujourd’hui parmi les plus insalubres. Une association a même été mise en place à Yarakh. Laquelle a des projets allant dans le sens d’assainir la baie. Cependant, à cause de la pandémie, ses membres ont annulé beaucoup de leurs activités. Dans ce reportage, également, les problèmes des pêcheurs, le coronavirus, entre autres, ont été abordés. Sur toutes ces questions, le maire Babacar Mbengue a apporté quelques éclairages.