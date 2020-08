(VIDEO) Insalubrité et inondations en série : le calvaire quasi annuel des populations de Tally Ndiaga Mbaye à Cambérène 1 L’insalubrité qui frappe de porte en porte, avec des eaux nauséabondes qui coulent de partout, du matériel, des marchandises et bagages endommagés, la mobilité très limitée, des risques de maladies diverses, voici le calvaire quasi annuel des populations de Cambérène 1 Tally Ndiaga Mbaye…

Rédigé par leral.net le Samedi 22 Août 2020 à 00:06 | | 0 commentaire(s)|

Pourtant, selon les premiers témoignages, ce n’est pas un scoop, amis un lot quasi annuel que vivent les populations de ce quartier durant l’hivernage, mais le plus marrant pour eux est de voir impuissants, les eaux des tuyaux d’évacuations de l’ONAS se déverser sur eux...



Pour Ndeye Fatou Laye Mbaye, c’est surtout un problème d’assainissement qui mérite une réponse définitive. Chaque matin, ce sont de jeunes volontaires qui se sacrifient pour trouver des solutions provisoires pour les soulager…



Les images de ce reportage de Leral Tv valent plus que mille mots choisis pour expliquer ce calvaire. Car on voit les populations en pantalon ou en pagne vaquaient à leurs occupations, des enfants et personnes âgées, les couches vulnérables qui sont obligés de patauger pour des besoins…



Plus que les autorités communales, l’Etat est appelé à réagir…



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos