VIDEO - Insécurité des femmes et des enfants sur Facebook: l'administratrice de "Femme Chic" sonne l'alerte Rédigé par leral.net le Mercredi 7 Août 2019 à 08:00





L’insécurité des Femmes et des Enfants sur Facebook et leur présence massive dans les autres réseaux sociaux est devenue de plus en plus inquiétante. Si ce n’est pas pour des discussions avec des amis, des rencontres entre amis c’est encore moins avec des inconnues pour être connectées avec des communautés.

L’utilisation des smartphones est dans ce sens indispensable pour elles. Parfois le risque est grand car la majorité ne maîtrise pas les tenants et les aboutissants, les paramètres de protection de leur vie privée et même les comptes ouverts sur Facebook.



Pour lutter contre cette exposition des femmes et des enfants dans les réseaux sociaux, Mariama KEBE, l’administratrice du groupe femme chic avertit sur les faux comptes ou les faux profils face à l’escroquerie dont sont victimes certaines qui sont les plus exposées.



