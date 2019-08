VIDEO - Journée de l’Arbre / Mamina Camara prône un plan d’aménagement forestier en Casamance: « Quand il y a beaucoup d’interdits, le risque est là, il y a des noyaux de défiance qui se forment »

Rédigé par leral.net le Dimanche 4 Août 2019 à 17:52 | | 0 commentaire(s)|

Les autorités de la région de Ziguinchor célèbrent la journée de l'Arbre à Koudioubé, à la frontière sénégalo-gambienne dans le département de Bignona. Prétexte trouvé pour décrocher le président du Conseil départemental de Bignona, victime de coupe abusive de bois. Mamina Camara a évoqué le décret interdisant la coupe de bois en Casamance et propose une politique forestière.



«Nous avons besoin de faire des tables, nous avons besoin de faire des lits, nous avons besoin de vivre de la forêt. Mais, il faut un plan d’aménagement forestier. Il faut une stratégie pour mettre des pépinières. Il faut que les Eaux et Forêts disent à quelle étape, c’est tel ou tel bois qui sont autorisés. C’est pourquoi il faut travailler en parfaite symbiose. Quand il y a beaucoup d’interdits, le risque est là. Dans une région comme la Casamance qui a connu plus de trente-cinq ans de guerre, tous ceux qui ont appris toutes ces problématiques de guerre, il faut limiter les interdits. Quand il y a beaucoup d’interdits, il y a des noyaux de défiance qui se forment.

Quand ils vont s’agglomérer, ça va être la catastrophe. Je demande qu’il y ait une compréhension, un partage d’informations. Mais aussi pour que les gens reboisent, pour profiter de ce mois d’août qui est un mois où il y a une forte pluviométrie.

Que les espèces rares soient reboisées. Ce sont des moments de partage pour expliquer ce qui est possible de faire dans les différentes zones et aussi les plans forestiers qui sont mis en œuvre pour qu’aujourd’hui, les gens entretiennent la forêt, mettent en place des stratégies pour protéger la forêt… »