VIDEO - Kaolack: Alfayda Fm et la Chambre de Commerce offrent un cours de synthèse en philosophie aux élèves Rédigé par leral.net le Mardi 28 Mai 2019 à 10:27 | | 0 commentaire(s)| Dans le but de mieux préparer les candidats à l'examen du Baccalauréat 2019, la radio Alfayda Fm et la Chambre de Commerce de Kaolack ont organisé un cours de synthèse en philosophie. A en croire le professeur chargé de revisiter le programme, les thématiques de l'art, de l'Etat et de la liberté ont été largement abordés au cours des échanges. Ainsi, il a invité les élèves à faire preuve de sérieux, de concentration et d'abnégation, afin de produire d'excellents résultats.



