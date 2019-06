VIDEO - Kaolack : Le Sytjust renouvelle sa confiance à Me Aya Boun Malick Diop Rédigé par leral.net le Mercredi 26 Juin 2019 à 15:06 | | 0 commentaire(s)| Après l'élection d'Aya Boun Malick Diop à la tête du Sytjust et la vague de contestations qui s'en est suivie, la section régionale de Kaolack est montée au créneau pour apporter son soutien à Me Aya B.M. Diop. Le responsable régional du Syndicat des travailleurs de la justice a dénoncé l'attitude des contestataires qui, selon lui, n'ont même pas de cartes de membre et n'ont jamais honoré leurs cotisations. Cheikh Tidiane Sy a par ailleurs, invité ses camarades de revenir à de meilleurs sentiments.



