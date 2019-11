VIDEO - Kaolack: Médina Baye change de visage pour accueillir ses hôtes

A quelques jours du Gamou international de Médina Baye, le Comité d'organisation des manifestations et activités de la fayda (COMAF) a initié 72 heures de nettoyage de la cité religieuse pour accueillir les pèlerins lors du Mawlid.

Ainsi, l'Unité de gestion des déchets solides du pôle centre de Kaolack (UCG), l'organisation Barham corporation et le comité d'organisation ont investi les coins et recoins de la cité de Cheikh Ibrahim Niass pour la débarrasser de ses ordures et permettre aux fidèles de commémorer la naissance du prophète Mouhamad (PSL) dans un environnement sain.