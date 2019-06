VIDEO - Kaolack : Serigne Mboup ouvre sa campagne par les marchés

C'est à "Khaïga" devant l'ancienne boutique de son père feu Bara Mboup, que le candidat à la mairie de Kaolack a commencé ses visites de proximité chez les commerçants et tailleurs du marché central et du centre commercial Cheikh Al Islam de Kaolack.



Serigne Mboup a durant quatre tours d'horloge, fait le tour de dizaines de cantines pour convaincre et proposer son programme aux usagers des marchés de la capitale du Saloum.

Le président de la Chambre de Commerce de Kaolack s'engage à créer une société des commerçants, qui va assurer la gestion des marchés. Il a également promis qu'une fois élu, le marché central de Kaolack ne sera pas démoli.