VIDEO - Karim Xrum Xax dans un état critique: Des arnaqueurs profitent de la maladie de l’activiste

bdou Karim Guéye alias Karim Xrum Xaxx est gravement malade. Selon ses amis et soutiens, il a besoin d'aide financier pour son traitement. L'activiste a des maux de ventre et a déjà subi deux interventions chirurgicales sans succès.

En plus de cet appel au soutien à la Première dame, un compte Leetchi a été ouvert pour les donateurs.



Toutefois, des personnes malintentionnées profitent de la maladie de Abdou Karim Gueye pour récolter de l’argent via les réseaux sociaux. Les membres du mouvement « Nittu Deug alerte sur les faux numéros.

