VIDEO - Keur Gui : "Macky Sall va partir avec tous les singes de la République comme Tanor, Niasse,..."

Mardi 22 Janvier 2019

Les rappeurs Thiat et Kilifeu du groupe Keur-Gui sont les invités de l'émission 12 mn Chrono de Leral Tv. Fidèles à leur habitude, les auteurs du single "Saï- Saï" ont tiré à boulets rouges sur le Chef de l'Etat Macky Sall et sur ses alliés qui, selon eux, ne respectent pas les Sénégalais et manipulent les institutions. Ils ont ainsi invité l'opposition à faire de fortes coalitions, pour remporter la Présidentielle du 24 février prochain. Ils ont également dénoncé l'inauguration folklorique de la Grande mosquée de Guédiawaye, vendredi dernier, non sans interpeller les chefs religieux.