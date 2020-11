VIDEO/Keur Moussa veut récupérer ses 900 hectares aux étrangers, l'Etat reste...

Rédigé par leral.net le Lundi 23 Novembre 2020 à 06:35 | | 0 commentaire(s)|

Keur Moussa se sent lésé depuis 1889 car ses terres, remises à un français, sont passées de 900 m2 à 900 hectares. Selon la distance, c'est de Sébikhotane à Keur Moussa. A en croire le natif de Keur Moussa, un titre foncier appartenant à l'Etat ne peut être pour un particulier. Qui plus est sont des étrangers. Filfili a été indexé dans l'affaire, pour avoir grugé 193 cultivateurs, ainsi que les abbés qui réclament 201 hectares. "Nous n'avons plus d'espaces, ni pour cultiver, pour habiter entre autres", dit-il.

L'Etat est interpellé et son silence est gênant pour les populations de Keur Moussa.