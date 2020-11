VIDEO / Keur Moussa veut récupérer ses 900 hectares cédés aux étrangers, l'Etat reste...

Keur Moussa se sent lésé depuis 1889, car ses terres remises à un Français, sont passées de 900 m2 à 900 hectares. Selon la distance, c'est de Sébikhotane à Keur Moussa. A en croire le natif de Keur Moussa, un titre foncier appartenant à l'Etat ne peut être attribué à un particulier. Qui plus est, un étranger. Filfili a été indexé dans l'affaire, pour avoir grugé 193 cultivateurs, ainsi que les religieux du monastère qui réclament 201 hectares. "Nous n'avons plus d'espaces, ni pour cultiver ni pour habiter entre autres", dit-il.

L'Etat est interpellé et son silence est gênant pour les populations de Keur Moussa.