VIDEO - Koweit: rencontre du ministre Amadou Bä avec les plus hautes autorités koweïtiennes... Rédigé par leral.net le Vendredi 9 Octobre 2020 à 11:04 | | 0 commentaire(s)| Amadou Bâ, ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur, a séjourné au Koweit, du 04 au 06 octobre 2020, pour délivrer le message de condoléances du Chef de l’Etat Son Excellence Macky Sall à Son Altesse Cheikh Nawaf Al-Ahmad AL Jaber Al-Sabah, Emir de l’Etat du Koweït, à la suite du rappel à Dieu de son frère, Son Altesse Sheikh Sabah Al-Ahmad Al Jaber Al-Sabah, survenu le mardi 29 septembre 2020, aux Etats-Unis d’Amérique. D'après un communiqué, ​au cours de cette visite, le Ministre sénégalais des Affaires étrangères a rencontré les plus hautes Autorités Koweïtiennes à savoir : Son Altesse Nawaf Al-Ahmad Al Jaber Al-Sabah, Emir du Koweït, Son Altesse Docteur Sheikh Nawaf Al-Ahmad Al Jaber Al-Sabah, Ministre des Affaires étrangères du Koweit, Son Altesse Sheikh Nasser Mohammad Al-Sabah, Ancien Premier Ministre du Koweït, ainsi que la Communauté Sénégalaise et Monsieur Louaye Al-Kharafi, Président du Conseil d’Administration du Groupe Al-kharafi, au sujet du projet hôtelier du Groupe Al-kharafi à Dakar...



