VIDEO - L’incroyable histoire de l’homme « élevé par des Djinns »

Un homme peut en cacher un autre. «Un Djinn» devrait-on dire. L’histoire d’un individu hors du commun qui a tout l’air d’un personnage de fiction à l’africaine. Thierno Moussa Sow pour le nommer, a reçu iGFM dans la forêt de Bayakh, pour raconter l’histoire, son histoire pour être plus précis, qui retrace la vie mystérieux d’un enfant adopté et élevé par des esprits surnaturels. L’homme dit tout devoir sa vie aux Djinns qui lui aurait permis d’échapper à la mort à l’age de 3 ans, grâce à un pacte avec ses derniers et des sacrifices inimaginables. A cœur ouvert, « l’enfant élevé par les Djinns » partage son incroyable histoire...